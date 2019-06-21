美國人口普查將於2020年4月1日展開，華州為此設立委員會。此次華州人口普查委員會主席是奧巴馬總統時期的商務部長及華州前州長駱家輝。

川普政府表示，將在此次人口普查問卷中加入居民是否為美國公民一項。駱家輝日前在講話中表明，稱自己堅決抵制這一提問，鼓勵民眾積極填寫普查問卷表，但可以選擇對此提問不作出回應。他更明確提出，自己絕不填寫該提問的答案，認為這一問題毫無意義。

駱家輝指出，若民眾在填寫普查問卷時僅不填一項內容，是不會導致工作人員上門調查。人口普查局官員對此發表評論，稱2020年普查問題的每一項內容都十分必要。不填任何問題都有增加接到人口普查局電話或官員登門的可能性。

州長英斯利辦公室發言人稱，州府並不鼓勵民眾抵制任何提問，但對於調查居民是否為公民身份一事深表擔憂，認為川普政府是在試圖抹去並削弱有色族裔群體的政治力量。美國最高法院目前正在就這一提問進行審理，最終將裁定此提問出現在普查問卷中是否違憲。

普查數據每年為華州帶來137億聯邦資金。若減少一戶居民數據，州府人均每年就失去$4,800資金來源。

我們贊同駱家輝的立場。不是公民無需害怕，人口普查並非調查非法移民。華州居民無論具備合法身份與否，積極參與人口普查是每個人的責任和義務。