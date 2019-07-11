華州自實施娛樂大麻合法化後

華盛頓州自實施娛樂大麻合法化後，造成青少年吸食高濃度大麻人數持續增加，引發憂慮。盡管法律規定未年滿21歲人士不得購買娛樂大麻，但家長、教師及醫生表示，青少年很容易獲得高濃度四氫大麻酚（THC）或者含四氫大麻酚的零食，四氫大麻酚是一種有點像蜂蜜的物質，可以通過一種特殊的器具加熱後吸入。

贊成大麻合法化的人，都不會指出大麻對人(由其是對年青人)肉體與精神的害處，因此我必需清楚指出，大麻對個人與社會的禍害不容忽視。

吸食大麻後會產生幻覺、失去方向感、控制不了自己的行為。長期吸食者更會無法集中注意力、短期記憶力衰退、認知及反應能力減弱，甚至會出現精神問題。這些害處令抽大麻的人難以處理較複雜的工作，例如駕駛或操作機械，這會對人對己的安全產生威脅。

還有更嚴重的問題，就是吸食者會漸覺大麻不能再給自己開始吸食時的幻覺，吸食的劑量愈來愈大，更會轉服其他毒品，以尋回那失去的感覺。若要追尋刺激，只能吸食毒性更強的毒品，最後走上死路。

現今美國已經是世界上最大的毒品消費國，疾病與預防中心（CDC）調查顯示，美國的青少年吸食大麻人數已經超過了吸煙者。大麻合法化另一個主因是經濟，公開售賣大麻可以為州政府帶來可觀的稅收。但這個看法忽略了增加犯罪與精神病問題對社會的負擔。一個社會只是一味向錢看， 是十分愚蠢和不負責任的。

大麻合法化，表面是經濟掛帥，和讓人民生活得更自由，其實是要將年青人帶入一個上癮後不能自拔、身心頹廢的景況。年青人終日沈迷在虛幻的「快感」中。大麻合法化為社會、家庭與個人都帶來長久和極難擺脫的禍害。