州長提供$130萬資金 幫助兒童體驗大自然

（本報訊）日前，華州州長英斯利（Jay Inslee）宣佈將提供130萬美元補助金，幫助兒童體驗大自然。

名為「不讓兒童留在室內」（No Child Left Inside）的補助金被授予華州公園和娛樂委員會，旨在讓無法貼近大自然或不具備外出遊玩條件的兒童，獲得在室外接受教育或娛樂的機會。

州長在新聞稿中提到：「我們知道，可以接觸室外環境的兒童在學校中往往表現更加優秀，同時壓力水平更低，還可以獲得更好的體育鍛煉和社會互動機會。我同年最美好的回憶多數存在於戶外，這筆資金為所有人保障了學習、成長及探索世界的機會。」

此次款項將為所有兒童提供戶外遠足、皮划艇及攀岩資金。此次撥款資金來源於州府普通基金。符合要求的申請人最早可在本月即開始項目。

華州各郡撥款明細如下： 本頓郡Benton County = $25,000；撤蘭郡Chelan County = $4,200；克拉克郡Clark County = $15,100；考利茨郡Cowlitz County = $24,998；格雷斯港Grays Harbor = $9,160；傑斐遜郡Jefferson County = $49,980；金郡King County = $446,970；曼森郡Mason County = $136,490；皮爾斯郡Pierce County = $144,962；聖胡安郡San Juan County = $24,963；斯卡吉特郡Skagit County = $25,000；斯諾霍米甚郡Snohomish County = $20,958；斯波坎郡Spokane County = $104,580；瑟斯頓郡Thurston County = $149,931；沃特康母郡Whatcom County = $124,200；亞基馬郡Yakima County = $43,510。