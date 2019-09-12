鄒永紅副總領事與本地官員僑民共慶中華人民共和國建國七十年大典

（本報訊）大西雅圖地區華人日前在華埠慶祝中華人民共和國建國七十週年誌慶。來自多個僑社組織的僑民們一早就聚集在慶喜公園出席升旗與遊行儀式。第一場大型僑社十一國慶晚宴於同日晚上在康樂酒家舉行。多名前任與現任華州州郡市官員出席與僑民及駐中華人民共和國駐舊金山總領事館代表鄒永紅副總領事及陳迪領事同喜同慶。

鄒永紅副總領事在致詞時表示，中國去年國內生產總值增長百分之六點六，國內生產總值超過九十萬億元，在短短幾十年時間裡，中國近八億人擺脫貧困。近年對世界經濟增長貢獻率每年超過百分之三十。中國的國際競爭力和創新能力大幅提升。在世界經濟體系中佔上重要席位。

鄒永紅副總領事續稱，中國的發展離不開廣大海外僑胞的支持。她特別盛讚華州僑胞對祖國富強的貢獻。華州僑胞們旅居海外，心繫祖國，在促進社會和諧的同時也成為中美的橋樑，並與其他社區共同合作，促進多元文化發展。

在談到中美關係時，鄒永紅副總領事指出，中國與美國是兩個不同意識形態與體系的國家，歷史文化各有差異，各有分歧也是很自然的事。但日後雙方應如何求同存異是最重要的。中美兩國合則兩利，鬥則兩傷，合作會共贏，對話比對抗好。期望未來，本地華人繼續支持祖國，共同為中美良好友誼發展努力，

在今年華埠的七十週年升旗遊行慶典活動，來自北京的北京舞蹈學院團員因剛在美國巡迴表演最後一站西雅圖演畢梁祝舞劇，在回國前一天他們也趕上了升旗典禮，並在慶喜公園給市民意外的驚喜，現場演出一段「黃河」舞蹈，送給西雅圖一份遠道而來的國慶賀禮（見上圖）。