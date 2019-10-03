對Z世代吸引力城市前20排名榜

網路服務平台Nestpick 9月中旬公佈2019 年Z 世代城市指數(Generation Z City Index)，統計各城市對於特定年齡段居民的吸引力。

根據皮尤研究中心的說法，由於共同的關鍵社會，政治和技術環境，1997年至2012年之間出生的人被認為是Z世代的成員(Generation Z)。他們出生於第四次工業革命，911後世界，氣候危機和經濟衰退。眾所周知，他們重視安全，多樣性和自主權，並旨在通過實用主義和實踐來實現這一目標。

在Nestpick，我們有興趣了解是什麼讓城市在不同的人口統計數據中脫穎而出。為了解這個不斷變化的人口統計數據，Nestpick試驗了一項研究，確定哪些城市正在成為吸引目標的地方，以吸引明天的創造者，倡導者和先驅者。

Z世代最年長的成員今年已從大學畢業。對於那些尋找新的生活和工作場所的人來說，這些城市正成為Z世代的職業目的地。公寓搜索網站Nestpick的2019年Z世紀城市指數確定了Z世代進入勞動力市場的世界上最好的城市。該研究調查了110個城市，重點關注22個指標，因其夜生活，創業和聯合空間而獲得倫敦的頭把交椅。

該研究調查了110個著名的國際城市，重點關注22個因素，分為四大類：數字化，商業，原則和休閒。所有四個主要類別的子類別包括政府數字化，教育，環境行動，LGBT +平等，抗議權，可負擔性和音樂會等。每個城市的得分均為100分，即四個類別中每個城市的加權平均值。

排名第一的是倫敦，它在三個子類別中獲得了滿分：音樂會，共享空間和社會企業家精神。其他排名靠前的城市包括斯德哥爾摩，洛杉磯和多倫多。以下是20個城市最適合Z世代的特殊需求和需求。

20 .美國西雅圖－－Seattle, USA 。總分：77.71

評分最高的類別：政府數字化（94.13），獲得醫療保健（91.77），環境行動（89.48）。2013年，西雅圖公佈了氣候行動計劃，該計劃旨在限制公路運輸，建築能源和廢物的溫室氣體排放。

19.比利時布魯塞爾－－Brussels,Belgium。總分：77.72

得分最高的類別： 抗議權（98.05），獲得醫療保健（93.51），LGBT +平等（92.08）。比利時是2003年第二個將同性戀婚姻合法化的國家（僅次於荷蘭）。其首都布魯塞爾以其LGBT+友好目的地而聞名。

18 . 瑞典馬爾默－ －Malmo , Sweden。總分：78.96

評分最高的類別： 數字銀行（100），抗議權（100），獲得醫療保健（97.96）。與大多數瑞典人一樣，馬爾默處於數字銀行業務的最前沿。根據《衛報》3月份的一份報告，大多數公民沒有使用現金購買近期食品。隨著現金變得越來越陳舊，Swish等信用卡和應用程序使數字支付變得更加容易。

17 .德國法蘭克福－－Frankfurt, Germany。總分：79.35

得分最高的類別： 抗議權（98.05），政府數字化（94.07），獲得醫療保健（91.77）。與所有德國城市一樣，法蘭克福提供普遍的醫療服務。事實上，沒有健康保險是違法的，供應商也不能拒絕患者。

16 . 瑞典哥德堡－ －Gothenburg, Sweden。總分：79.46

得分最高的類別： 抗議權（100），數字銀行（90.99），環保行動（98.85）哥德堡以其環保政策而自豪。根據全球目的地可持續發展指數，哥德堡在2016年，2017年和2018年被評為世界上最可持續發展的目的地。

15.加拿大蒙特利爾－－Montreal,Canada。總分：80.00

得分最高的類別： 抗議權（98.05），獲得醫療保健（94.76），連通性/ 5G（90.99）。蒙特利爾公民可以說兩種不同的語言（法語和英語），但他們仍然是加拿大其他地區的醫療系統的一部份，這意味著他們可以獲得免費或負擔得起的醫療保健。

14 . 芬蘭赫爾辛基－ －Helsinki,Finland。總分：80.33

得分最高的類別：獲得醫療保健（98.79），LGBT +平等（98.48），抗議權（98.05）。在數千名公民向法律提出申請後，芬蘭於2017年將同性婚姻定為合法婚姻。與其他北歐國家一樣，芬蘭以其對LGBT +社區的前瞻性政策而聞名。

13 . 丹麥哥本哈根－ －Copenhagen,Denmark。總分：80.70

得分最高的類別：抗議權（100），政府數字化（100），LGBT +平等（95.77）。丹麥政府賦予其公民充分的言論自由，其中包括新聞界。丹麥在過去15年中三次在新聞自由指數中獲得第一名。

12 . 英國曼徹斯特－ －Manchester , U K。總分：81.18

得分最高的類別：政府數字化（97.69），抗議權（97.08），環境行動（90.62）。雖然倫敦以其蓬勃發展的技術領域而聞名，但曼徹斯特市也是數字技術的先驅：它目前在整個城市投資41億英鎊用於數字業務和服務。

11.法國巴黎－－Paris, France。總分：82.13

評分最高的類別：數字化移動性（100），政府數字化（94.46），環境行動（92.19）。巴黎成為2015年12月全球氣候變化會議的舉辦地，該會議創立了《巴黎協定》。在第一份具有法律約束力的同類協議中，世界各國領導人承諾將全球變暖限制在2°C以下。

10 . 加拿大溫哥華－－ Vancouver, Canada。總分：82.48

得分最高的類別： 抗議權（98.05），獲得醫療保健（95.03），連通性/ 5G（89.53）。不列顛哥倫比亞省溫哥華正在快速現代化。它計劃為公民提供移動信息亭，使他們更容易聯繫城市服務。

9.荷蘭阿姆斯特丹－－Amsterdam, Netherlands。總分：83.02

得分最高的類別：獲得醫療保健（99.02），抗議權（98.05），LGBT+平等（95.99）。阿姆斯特丹以其公民不受拘束的性質而聞名，他們對LGBT+社區有著進步的態度。這個城市也有自己的年度同性戀自豪遊行，每年吸引成千上萬的遊客。

8.美國舊金山－－San Francisco , USA。總分：83.09

評分最高的類別：人工智能行業（100），企業家精神（100），政府數字化（94.13）。舊金山是美國創業中心矽谷的所在地。舊金山是美國創業中心矽谷的所在地。無數的科技公司開始在該地區開展業務，包括蘋果，谷歌，特斯拉，Twitter和Facebook。

7.德國慕尼黑－－Munich, Germany。總分：83.11

得分最高的類別：抗議權（98.05），政府數字化（94.07），獲得醫療保健（91.91）。德國醫療保健在歐洲名列前茅。它還擁有最古老的醫療保健系統之一，其歷史可以追溯到19世紀80年代。

6.德國柏林－－Berlin, Germany。總分：84.53

得分最高的類別：抗議權（98.05），政府數字化（94.07），獲得醫療保健（91.68）。德國政府正在採取重大舉措將柏林帶入數字時代。該市已撥出24億歐元用於數字基礎設施，以提升其互聯網。

5 . 美國紐約－－New York,USA 。總分：86.03

得分最高的類別：共享空間（98.12），音樂會（96.97），政府數字化（94.13）

紐約市充滿機遇，包括小企業和自由職業者的機會。這就是為什麼它為其共用空間贏得了高分，證明了這個行業的存在。

4.加拿大多倫多－－Toronto,Canada。總分：86.20

得分最高的類別：抗議權（98.05），獲得醫療保健（95.05），社會企業家（91.48）。加拿大以其單支付全民醫療保健系統而聞名，這使得多倫多成為世界上最適合獲得醫療保健的城市之一。

3.美國洛杉磯－－Los Angeles,USA。總分：89.4

得分最高的類別：教育（96.87），音樂會（95.36），政府數字化（94.13）。洛杉磯是一個娛樂中心，擁有沃爾特迪斯尼音樂廳，希臘劇院和好萊塢露天劇場等傳奇場所。

2.瑞典斯德哥爾摩－－Stockholm,Sweden。總分：89.88

評分最高的類別：數字銀行（100），環保行動（100），抗議權（100）。斯德哥爾摩以其環境政策而聞名 – 事實上，它是世界上最環保的城市之一。其100％的能源來自可再生資源，併計劃到2040年不再使用化石燃料。

1.英國倫敦－－London, UK。總分：100

得分最高的類別：音樂會（100），共用空間（100），社會企業家（100）。倫敦在三個不同的類別中得分很高。 其優勢之一是社會企業家的高排名 – 根據2016年路透調查，英國被評為社會企業家的第三大國。