薩馬米什又火了！家庭年收入中位數超$18萬 居全美之首

（本報訊）先前曾有報導稱西雅圖市家庭年收入中位數高達9萬美元，一眾工薪階層民眾紛紛表示自己「拖了後腿」。日前人口普查局再度爆猛料，在比較全美630個大城市2018年度家庭收入中位數後，華州一城市成功摘得「最富有」桂冠。

這一城市便是位於東部的薩馬米什（Sammamish），家庭年收入中位數高達18.3萬美元！而全美平均僅為6.2萬美元。此次排行榜對比全美630個人口達到6.5萬人的城市，而本州麥迪娜（Medina）、克萊德山（Clyde Hill）等更加富庶的小城市，收入水平遠不止這個數字。

薩馬米什在2018年人口剛剛達到6.5萬人，這是該市首次有資格參與評選，而首次入榜便一舉獲得「全美最富」桂冠，不禁讓人驚訝。而同樣首次進入評選的微軟總部所在地雷德蒙德（Redmond），也在評比中表現出色，收入中位數同樣高達13.5萬美元，排在榜單第11位。此外東華州另外兩個城市柯克蘭（Kirkland）及表爾威（Bellevue）也排在榜單前列，分別以11.9萬美元和11.4萬美元收入排在第29及34位。東華州這4個城市的收入水平甚至超過舊金山。

但同時，同為華州城市，各地收入水平差距甚大。東部四大城市紛紛突破10萬美元大關，甚至高過西雅圖市收入。然而北部的埃弗雷特（Everett）及南部的塔可瑪（Tacoma）市便遜色不少，僅比全美水平稍高，收入中位數為6.3萬美元。