雙十國慶華州各界歡騰‧酒會‧升旗遊行‧晚宴 逾五百僑商官紳海景共慶

（本報訊）華州僑商學各界為慶祝中華民國108年國慶，分別在本地舉行了多場慶祝活動。繼早前在九月時為國慶揭開序幕的國慶文化訪問團「舞鈴劇場」演出後，踏入十月，連場精彩活動分別登場，計包括在西雅圖喜來登大飯店舉行的官方酒會、在華埠慶喜公園的升旗儀式與遊行，並以在中國海景大酒樓舉行的室內升旗典禮及聯歡晚宴為本地慶祝雙十國慶劃上完美的句號。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處范國樞處長在國慶酒會中致詞時表示，台灣一直致力維護其民主自由的核心價值，保障市場經濟發展。這些基本價值令台灣發展成為今日亞洲地區民主政制楷模，是大眾有目共睹的事實。美國國務卿曾盛讚台灣的民主政制成功故事的例子，台灣是可信賴的合作夥伴。美國副總統彭斯也稱美國相信台灣的民主步伐對國民有利。今日的台美關係繼續保持穩定與緊密合作。今年三月及七月當蔡英文總統訪問南太平洋及加勒比海過境美國時，獲美國高規格接待。

范國樞處長續稱，在台美雙邊貿易方面近年成績超卓，一九五二年的四百萬美元躍升至二Ｏ一八年的九百四十五億美元。美國是台灣第二大貿易合作夥伴，台灣則是美國的排行第十一位的貿易夥伴。除了貿易合作外，雙方的投資合作更見強大，去年兩地投資合作高達二百五十億美元，台灣的高科技發展繼續吸引美國企業，亞馬遜，谷歌與微軟等都加強在台灣的投資。在剛過去的九月微軟才慶祝在台灣發展三十週年紀念，並同時宣佈加強在台灣發展研究人工智能計劃。

今年也是台美關係發展了四十週年的日子，台美友誼有助維繫西太平洋地區的和平政治局勢。自二ＯＯ八年開始，美國國會承諾向台出售逾三百億美元武器，協助台灣的安全防守能力。同時兩地也加強多項全球性合作如反恐、天災、人權、氣候、環保、醫療等。雖然台灣並不是世界衛生組織成員，但在必要時台灣也會伸出緩手，如兩個月前台灣就向委內瑞拉送出三噸半的醫療用品救急。持續良好的台美關係有助推廣兩地的交流與培訓計劃。西雅圖台北經濟文化辦事處在本地繼續擔任著台美的橋樑，負責支援所管轄的六州包括華盛頓州、蒙大拿州、懷俄明州、愛達荷州、阿拉斯加州及奧勒岡州與台灣的聯繫。范處長再次感謝本地僑民對台灣的支持及在所在地作出的國民外交貢獻。

在國慶餐宴上，國慶籌委會特別向中國海景大酒樓東主暨前西雅圖台灣同鄉聯誼會會長孫王小玲女士頒發紀念奬牌，感謝她歷年來對雙十國慶活動的支持。今年國慶餐會的空前盛況再現中國海景大酒樓，令到場的本地官員與賓客也讚嘆是難得一見的熱鬧。王小玲與夫婿孫樂瑜對台灣的支持是一路走來，始終如一。他們夫婦正是身在海外，心繫台灣的最佳見證。