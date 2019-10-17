民主黨四辯沃倫遭圍攻 「黑馬」楊安澤主張受關注

（本報訊） 民主黨第4場初選辯論於15日晚舉行，聲望最高的前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）等人串通一氣，猛轟總統川普違法濫權，理應被彈劾。

和之前幾次辯論相比，目前民調領先的馬薩諸塞州參議員沃倫在本場辯論中首次遭到其他競選人的「圍攻」，此前的領頭羊拜登未能脫穎而出。

最近幾週的民調顯示，此前落後拜登和桑德斯的沃倫已飆升至領先的地位。在15日晚的辯論中，她也首次成為了舞台中央被其他競選人持續抨擊的對象。據美國全國廣播公司（NBC）新聞統計，沃倫當晚受到了最多的攻擊（16次），至少有7名候選人向她「發難」，相對應的，大多數時間處於防守的沃倫發言時間也是最多的，總共約23分鐘。

在辯論中，多位競選人對沃倫的競選政策表示出強烈的懷疑，指責她對醫療保健和稅收等問題採取不切實際的立場。相比之下，對此前的領跑者拜登的攻擊相對較少，他也堅定地回應了特朗普政府對其和兒子涉及外國利益衝突的指責，強調自己「什麼也沒有做錯」。

《紐約時報》分析認為，隨著沃倫的民調支持率不斷攀升，這也表明民主黨內的初選格局正在進入一個新的階段。民主黨溫和派最害怕的進步派候選人不再是桑德斯（Bernie Sanders），而是沃倫。

辯論中另一個亮點是，關於自動化對於就業的影響首次被提出並得到了廣泛的討論。

華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）的旗艦競選政策——全民基本收入（簡稱UBI，即政府應向每位成人公民每月發放定額現金的想法）在此次辯論中首次受到了不尋常的關注，並引起了一些其他競選人的支持。前美國住房和城市發展部長朱利安·卡斯特羅（Julian Castro）和夏威夷眾議員圖爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）都表示了對這一想法的支持。

民主黨內初選的下一次辯論將於11月20日在亞特蘭大舉行，由MSNBC和《華盛頓郵報》聯合主持。據悉，只有在數家受認可的全國民調中贏得超過3%的支持率，或在部分州贏得5%以上支持率，並且此外吸引到16.5萬名個人捐贈者（同時在至少20個州內擁有至少600名個人捐贈者）的候選人才能繼續參加下一輪的辯論。根據民主黨全國委員會公佈的信息，目前符合參加辯論資格的競選人有8人。

令分析人士最為擔憂的是，目前支持率較高的幾位候選人均已年過七旬，屆時競選舞台上或將出現史無前例的老者同台競爭的場景。

對於此次辯論，總統川普16日一早便發推痛斥，稱「民主黨候選人中的任何一位，都不可能成為美國總統。」並表示他們「別無選擇，只能對作為最成功總統之一的我，發起完全非法且荒謬的彈劾」。隨後他再發一條推文諷刺民主黨人，稱「如果這些小丑中的任何一位當選總統，我們創紀錄的經濟將會崩潰，就像1929年一樣」。