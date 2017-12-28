美國2017年十大新聞回顧

① 川普1月20日宣誓就任美國第45任總統

（本報訊）唐納德·川普1月20日星期五將在首都華盛頓國會山的台階上宣誓就任美國第45任總統。就職儀式通過電視向全世界實況轉播。美國總統就職儀式歷史上象徵著權力和平移交，並經常反映出政治變革。這個美國民主的儀式是隨著美利堅合眾國的誕生而出現的。無論局勢如何，新總統就職典禮標誌著一個時代的結束和另一個時代的開始。

川普去年11月當選總統後展開所謂勝利之旅，到一些州，向選民表示感謝，並表示要兌現其競選承諾。他說： 這的確是一個激動人心的時刻。腳本還沒有寫。我們不知道明天會讀到些什麼。但是，很長一段時間以來我們第一次知道，這些頁面將由你們每一個人來書寫。這是一場運動。美國在川普當選後仍處於分裂狀態。美國兩黨政策中心的分析人士約翰·福捷說，川普必須促成團結，這是新總統面臨的挑戰之一。他說：我認為這是個非常重要的機會，作為總統，川普要對全國人民說， 我們在競選期間的一些分歧已經過去了。美國布魯金斯學會的分析人士約翰·胡達克說，歷史上，在總統就職的時刻，人們往往會擱置競選時的分歧，表現出連續性和民主的精神。他說：奧巴馬總統將與川普一道乘車從白宮前往美國國會，和平地移交權力，並觀看他的繼任者宣誓就職，儘管這位繼任者並不是他想看到的。並不是世界各國都有這種和平權力移交。這是美國民主的一個重要體現。

川普以講話不加準備而出名。他的就職演說會怎麼樣呢？美國企業研究所的分析人士諾姆·奧爾斯坦說，很難預測。他說：就職演說通常都是事先寫好的，但沒有人知道川普是否會脫離稿子，即席講演。我們處在未知地帶。川普即將成為美國第45任總統。至於他想成為什麼樣的領袖，他在任期開始時所定的基調很可能給人們提供了一些線索。

② 30年來最大稅改通過 共和黨人慶祝勝利

（本報訊）12月，國會已經通過法案，對美國的稅收制度實行全面改革。共和黨人歡呼雀躍，這是川普總統上任後的第一個重大立法勝利。

川普總統在白宮舉行的法案通過活動前的一次內閣會議上說：「我們為美國人民取得了一次歷史性的勝利。」

這項稅改法案預料將在未來10年讓已達20兆美元規模的美國國債增加1.5兆美元，成為經濟已在擴張之際以赤字支出換刺激性減稅的不尋常例子。

共和黨堅稱這項法案將促進經濟與就業成長，他們也認為法案中的措施，對共和黨在明年11月期中選舉仍保有參眾兩院多數至關重要。

眾院議長萊恩（Paul Ryan）在表決前表示：「今天，我們把這個國家人民的錢還給他們。這畢竟是他們的錢。」

萊恩被抗議者打斷兩次。一名婦女高喊：「你在說謊！」

民主黨表示，這項法案將擴大美國貧富間的收入差距，並在未來10年讓已達20兆美元規模的美國國債增加1.5兆美元。

根據華盛頓無黨派智庫「稅賦政策中心」（TaxPolicy Center），中等收入家庭明年平均將可少繳900美元的稅，而佔美國人口1%的最有錢富人平均將可少繳5萬1000美元的稅。

這項法案破壞「奧巴馬健保」（Obamacare）法案的一項重要內容，即廢除了個人強制納保的罰金規則。同時允許在阿拉斯加州的北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）鑽探石油。這兩項新增措施都是為了爭取足夠議員票數讓法案通過。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）稍早宣佈參院將在今天傍晚表決這項法案時表示：「國會正站在歷史機會的門前台階。」

美國媒體17日報導，參議員馬侃（John McCain）將缺席共和黨稅改法案關鍵表決，進一步縮小這項爭議措施原本就不大的領先幅度。

假如馬侃缺席表決，在參議院僅以52比48些微過半的共和黨若想法案過關，只能承擔得起一人跑票。

如果參眾兩院都通過這項法案，川普將能夠達成在耶誕節前簽署這項法案，使成為法律的目標。

如果「減稅與就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act）過關，將成為美國自1986年以來最大規模的稅改，也是川普任期第一個重大立法勝利。

③ 川普正式簽署總統令退出TPP

（本報訊）1月23日，在入主白宮後的第一個正式工作日，美國總統川普（Donald Trump）簽署首份行政命令，決定退出TPP（Trans-Pacific Partnership Agreement，跨太平洋夥伴協議），從而實現了他在競選期間所做的這項承諾。

TPP在前總統奧巴馬執政時完成談判，但一直未得到國會批准，而川普選舉時就認為TPP將給美國製造業帶來衝擊，並宣誓上任第一天將退出TPP，如今說到作到。TPP自談判開始就在多國引起爭議，經過5年多的談判，是一項由12國簽署的貿易協議，包括：文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新加坡、越南、澳洲與新西蘭；於2015年10月達成協議，並於2016年2月簽署協議。協議覆蓋的區域經濟規模佔全球經濟總量的40%和世界貿易總量約1/3，以降低關稅手段以加強經濟協議國的合作，有批評者指中國不在協議之內，協議實際上意在對付中國，而中國則倡議籌組亞太自由貿易區（FTAAP）以及區域全面經濟夥伴協議（RECP）抗衡。此外，TPP也是美國前總統奧巴馬亞洲政策的一個關鍵點，所以川普此舉有著終結奧巴馬時代的意義。

日本國會趕在川普上任前、已批准TPP，但作為TPP成員國中最大經濟體的美國現在撤出，剩下的11國將如何讓協議繼續，也是接下來的焦點。日本表示，希望繼續尋求川普對TPP的理解，又指美國退出TPP不會對日本經濟造成立竿見影的影響，TPP是自由貿易規則擴大化的來源，希望美國理解自由貿易的重要性，將與川普政府展開不同層面的合作。澳洲表示，希望中國和印度尼西亞加入協議，新西蘭貿易部長也透露，剩餘成員將在接下來幾個月努力協商，搶救TPP。白宮發言人斯派塞補充，簽署這一行政命令標誌著美國貿易政策進入新的 時期。川普日前表示美國將很快與加拿大和墨西哥就北美自貿協議（NAFTA）重新談判，發掘展開雙邊貿易機會。

④ 旅行禁令導致六萬簽證被取消

（本報訊）美國國務院說，因為川普總統禁止從七個國家入境美國的行政命令而導致臨時取消的簽證數量少於六萬。這個數字與司法部早前公佈的數據不吻合。

司法部之前宣佈，超過十萬簽證在發出後被取消，導致這些人被阻止進入美國。美國國務院說，較高的數字包括了外交類簽證和其他從入境禁令豁免的其他簽證。

川普的命令禁止持有簽證的伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、索馬里、利比亞和也門公民入境。他 說這個措施對於保護美國人民免於恐怖分子的傷害是必要的。

目前，全美有97家科技公司，包括矽谷巨頭蘋果、臉書、谷歌、微軟和推特，都向聯邦第九巡迴上訴法院提交了陳述書，支持反對旅行禁令的訴訟。他們指控特朗普該行政令違反憲法、具有歧視性，並妨礙公司招募人才。這些科技公司稱，入境禁令對美國商業、創新和增長造成了嚴重危害；這條行政令導緻美國入境法規突然變化，給美國企業帶來了嚴重傷害。

⑤ 政府招標美墨邊界建造9米高圍墻

（本報訊）美國政府呼籲人們就建造美墨邊界圍墻提出建議。這是川普總統在就職典禮後下令采取的首批官方行動之一。廣納諫言的呼籲由美國海關和邊界保護局發佈，這是朝建造數百億美元圍墻項目所邁出的第一步。

該機構正在尋求設計師和建築商的競標。這些人準備建造圍墻施工計劃的原型模型，按比例縮小，每個約10平方米。今年晚些時候，有關方面將根據它們最後決定如何以及由何人建造這道圍墻。

如官方文件所說，成品規格明確指出，這道圍墻將是一項大規模建造項目。政府要求由混凝土建造的這道圍墻高9米，向地下延伸2米，而且外形壯觀，能夠抵禦幾乎任何襲擊，例如大錘，汽車千斤頂，鎬，鑿，電池操作的沖擊工具，電池操作的切削工具或者氧/乙炔焊炬的襲擊。

川普作為總統候選人時曾經把建造圍墻視為其競選主題之一。他說，他希望建造一個高大、漂亮的圍墻。政府的招標反映了這個願望，它宣佈圍墻完工後要令人賞心悅目，至少在北邊或者面對美國的圍墻要這樣。

上週五，官方公佈了兩份非常詳細的招標公告，每份長130多頁。一份提出建造一個堅實的混凝土圍墻，另一份提出建造一個有透明出口的類似結構，這很顯然是為了便於邊界警衛使用。圍墻的規格提到，在某些情況下，受當地地形的影響，完工後的圍墻的在些地段可能要矮於9米。這兩種圍墻都必須集成多種功能，避免人們攀越圍墻或用鉤子鉤住圍墻頂，而且必須具有讓車輛和行人可以通過的電控門。

⑥ 美移民局5月1日起 發放新版綠卡

（本報訊）美國公民及移民服務局開始發行新版永久居民卡，也就是綠卡。新版綠卡擁有增強版圖像和更多的安全特徵，比舊版卡更加安全。據美國公民及移民服務局表示，新卡的設計表明，美國移民局將繼續對篡改身份文件和欺詐行為採取積極措施的決心。新版綠卡5月1日開始發放，但是美國公民和移民服務局說，一些舊版綠卡將繼續發放，直到用光。新舊版綠卡將同時有效至卡上標明的有效期。儘管綠卡新版發行，但是管理綠卡資格的規定和申請程序沒有改變。發放新版綠卡同時，還將發放新版工作許可證件，即工卡。據報導，這是川普政府加強移民執法政策的一部分，意圖以此增強美國移民身份文件的安全性，防止欺詐或篡改等現象。

新版綠卡和工卡擁有增強版圖像和防欺詐技術,意在打造更安全且更難篡改的身份文件。美國公民和移民服務局稱，新卡的設計也顯示了移民局將繼續對篡改身份文件和欺詐行為採取積極措施的決心。新版綠卡和工卡都將在正反面顯示持卡人照片。卡片採用獨特圖像和底色，綠卡正面會以自由女神像打底，背面則運用大量綠色為底色；工卡正面則以美國國鳥禿鷹的圖像打底，背面部分底色為紅色。新設計還包括採用嵌入式全息圖像技術，綠卡背面的濾光條將被取消。另外，綠卡和工卡都不再顯示持有人的簽名，讓其他人很難偽造簽名。

⑦ 拉斯維加斯槍殺案59人喪生 史上死傷最慘重

（本報訊）美國拉斯維加斯露天音樂節當地時間週日（10月1日）晚10點許發生槍擊事件，造成至少59人喪生，500多人受傷。槍手自殺身亡。

當時，一名槍手從Mandalay Bay飯店32層向樓下的露天音樂節場內的觀眾掃射。出席音樂節的觀眾人數為22000人數以百計的觀眾逃離現場，從上傳到社交媒體的視頻畫面中，可以聽到現場有自動武器連續掃射。目擊者說，兇嫌射擊了幾百發子彈。

當警察衝進兇嫌所在房間時，發現兇嫌自殺身亡。警方在房間裡發現10支槍。警方說，兇嫌是64歲當地居民Stephen Paddock（見右圖）。目前不知道他的作案動機。

這是美國現代史上傷亡最慘重的槍擊案。總統川普在推文中說：我要向拉斯維加斯槍擊事件遇難者及家人表示最深切的哀悼與同情。

警方發表聲明說，槍擊案發生在當地時間週日（10月1日）晚10點08分（格林尼治標準時間週一（10月2日）早5點08分）。兇嫌Stephen Paddock來自Mesquite市。該市位於拉斯維加斯東北60英里（100公里）。他自從9月28日起就住在這家酒店。

警方說，這次槍擊案是獨狼式襲擊。警方證實，他們已經在國外找到一名叫Marilou Danely的亞裔女子。她曾經在槍擊案發生前與兇嫌一起旅行。

警方找到屬於兇嫌的2輛汽車。死者當中包括一名歇班的警察，另一名警察傷勢很嚴重。警方表示，死亡數字有可能上升。

在槍擊現場附近的許多飯店已經被警方封鎖。隨著大批武警趕到現場，拉斯維加斯大道的部分路段也被封鎖。

拉斯維加斯麥卡倫機場（Las Vegas McCarran），人群都跑到附近的飯店和餐廳躲藏。

槍擊事件發生後，一些航班被轉往其他機場降落。

這次鄉村音樂節從周五開幕，分別在拉斯維加斯大道上的幾家飯店附近舉行。

在拉斯維加斯所處的內華達州，管制槍支的法律很鬆，允許人們攜帶武器，不必註冊為持槍者。

當人們購買槍支時，才進行背景核查。而且，人們被允許私下出售槍支。

州政府沒有禁止進攻性槍械，其中包括自動或半自動槍械，此外購買彈藥也沒有限制。

⑧ 上百中國投資客遇EB-5欺詐 被騙7,200萬美元加州律師被起訴

（本報訊）美國證券交易委員會（SEC）星期二（12月27日）對加利福尼亞州一名律師提起訴訟，指控他欺詐意向移民到美國的中國投資者。

週二，美國證券交易委員會發表聲明說，一名名叫弗朗西斯科（Emilio Francis-co）的律師總共從中國投資者手中得到7,200萬美元資金。聲明說，這名來自New-port Beach的律師弗朗西斯科和他的PDC資本（PDC Capital）公司四年來詐騙131名中國投資人超過7,200萬美元，把資金從一個項目挪到另一個項目，其中950萬元以上的錢未照約定開咖啡館或療養院，而是拿來經營自己的投資公司與買遊艇享受人生。

聯邦證管會的訴狀指出，弗朗西斯科在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）開設PDC投資集團（PDC Capital Group），又與人合夥經營南加州連鎖一流咖啡館（Caffe Primo）。他從2013年至2016年9月之間，向主要為中國人的投資客戶吸金，表明資金將用來增開一流咖啡館分店，並在加州、亞利桑納州、佛羅里達州蓋療養院。結果他只開了一些一流咖啡館分店，但療養院完全沒有下文。

訴狀指出，弗朗西斯科挪用950萬元以上投資金作為PDC投資集團營運費，或用作個人開銷，包括買遊艇。證管會聯邦證管會要求法官制止弗朗西斯科與PDC投資 公司繼續以EB-5簽證投資移民名義吸金，並把資金退給投資人，同時請法官凍結弗朗西斯科資產。

加州律師協會網站資料顯示，弗蘭西斯科劣跡斑斑，1994年和2012年因違規執業，兩次被吊銷律師執照。EB-5創建於1990年，由聯邦移民局負責管理，外國投資人只要投資100萬美元，並為美國創造至少10個就業崗位，投資人全家即可得到綠卡。如果投資項目位於偏遠或高失業率地區，投資金額則減為50萬美元。

EB-5移民項目每年有一萬個名額，近年來80%的申請者來自中國大陸。因欺詐頻發等原因，美國國會要求全面取消該項目或大幅提高投資金額的呼聲很高，意見不一，目前尚無定論。

⑨ 房價漲幅超工資漲幅 美國家庭租房比例創近50年來新高

（本報訊）根據美國人口調查局的房地產數據，2006年至2016年間，美國新增家庭760萬，但其中選擇購買房屋的家庭相對較少，而選擇租房的家庭比例大幅增加，其份額從2006年的31.2%上升到2016年的36.6%。這一數字已非常接近1965年達到的最高點37%。然而，更多美國人選擇租房居住並非因為不願意購置房屋。

據皮尤研究中心調查，有72%的租客表示願意在未來選擇買房，65%的租客表示他們是由於生活環境而被迫選擇租房。絕大多數租房者表示，是由於經濟原因而選擇租房。另一方面，美國待售房產不足的情況日益嚴重。美國房地產經紀人協會表示，美國6月現有房屋銷售額同比下滑1.8%，主要歸因於價格上漲、待售房屋數量減少。

《洛杉磯時報》報導指出，儘管在目前相對健康的經濟環境下，人們對房屋的需求保持旺盛，但近兩年來，房地產銷售額仍呈下降趨勢。待售房產的短缺導致價格持續上漲，並超過工資漲幅，使得美國民眾更難購置房產。據皮尤研究中心分析，過去十年間，特定人群如年輕人、非白人群體和教育程度較人士更有可能選擇租房。他們的租房比例呈持續增長趨勢。然而，對於一些原本不太傾向於租房的群體，包括白人群體和中年人，其租房比例也有所增長。

從年齡層上來看，35歲以下的年輕人仍然是最傾向於租房居住的人群，其租房比例高達65%，遠高於2006年的57%。而對於35歲至44歲的美國家庭，租房比例也呈明顯上升趨勢，從2006年的31%上升至2016年的41%。對於45歲到64歲的美國家庭，租房比例也從2006年的22%上升到2016年的28%。但對於更年長的美國民眾即65歲以上群體，租房比例始終維持在20%左右。在族群方面，黑人家庭和西班牙裔家庭的租房比例約為白人家庭的兩倍。 2016年，58%的黑人家庭和54%的西班牙裔家庭選擇租房，而白人家庭僅有28%選擇租房。與十年前相比，各族裔群體的租房比例均有所上升。在受教育程度方面，大學畢業生仍然是租房比例最小的。在2016年，有29%的大學畢業生家庭選擇租房。與其形成對比的是，38%的高中學歷家庭選擇租房。高中以下學歷的家庭中，有52%選擇租房。

⑩ Equifax遭駭客 美國1.43億人信息被洩露

（本報訊）美國信用評估機構Equi-fax稱它們的數據庫遭到了攻擊，將近1.43億美國人的個人信息可能被洩露，這幾乎是全美人口的一半。

報導稱，網絡犯罪者已經接觸到了包括姓名、社會安全號碼、出生日期、地址和駕照編號等在內的敏感信息。還有約20.9萬美國客戶的信用卡卡號洩露。此外，居住在英國和加拿大的人也受到影響。

Equifax稱，這次信息洩露可能發 生在5月中旬到7月之間。公司稱它們於7月29日制止了此次攻擊。美國有線電視台（CNN）稱，從被洩露信息的廣度和類型來看，此次數據洩露可能是有史以來最糟糕的。

Equifax的董事長兼首席執行官理查德·史密斯稱：對我們的公司來說，這顯然是一起令人失望的事件，打擊了我們工作的核心。

Equifax是全美三大徵信機構之一，追踪和評估美國消費者的財務狀 況。它有客戶的貸款和信用卡資料，並有相關的決定信用評分的信息。Equifax的數據是從信用卡公司、銀行和銷售商等多種渠道獲得。這些機構會將客戶個人的信用活動報給徵信機構。因此，並非所有受到此次信息洩露影響的人，都知道他們是Equifax的客戶。消費者可以通過提交姓氏和社會安全號的後六位來查詢自己是否受到影響。Equifax也將寄送文件給那些受到影響的客戶。