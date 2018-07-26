8月7日選票上的美籍亞裔候選人

國會眾議員

第7號國會區眾議員：Pramila Jayapal（偏向民主黨）

Pramila Jayapal是第一位入選美國眾議院的印度裔美國女性，她16歲時來到美國，已經在西雅圖居住了將近30年。作為預算委員會副主席和司法委員會成員，Jayapal在第一任期內舉辦了十幾次市政廳會議。

州議會參議員

第31號立法區：Immaculate Ferreria（偏向民主黨）

菲律賓移民的女兒，Immaculate Ferreria出生在Puyallup，在Sumner Valley的一個小型家庭農場長大。

Ferreria是一位前小企業主，她說她將專注於無障礙和負擔得起的醫療保健、公共安全、環境保護、經濟增長以及確保居民獲得平等的教育機會。

第33號立法區：Kun Wang（偏向獨立共和黨）

他的朋友和家人稱Kun Wang為Kwan，出生於中國的青島，並於2011年成為美國公民。

根據在選舉手冊上的陳述，Kwan在23歲時開設並管理了他的第一家餐館。他是自營職業者，經營家族企業。他說，他將反對提高稅收，並對無家可歸危機採取強硬態度。

第34號立法區：Joe Nguyen（偏向民主黨）

Nguyen在第34號立法區出生長大，是越南難民的兒子。儘管經歷了巨大的逆境，Nguyen表示，他通過公共服務和努力工作的支持，打破了貧困的惡性循環，成為微軟的高級經理。

Nguyen畢業於西雅圖大學，獲得金融/人文學學士學位和經濟學輔修學位。

Sofia Aragon（偏向民主黨）

Sofia Aragon是一名菲律賓移民，曾在南西雅圖診所擔任註冊護士，並倡導奧林匹亞的平價醫療法案。她形容自己是改善醫療保健、經濟適用房、公共教育等方面的堅強支持者。

Aragon擁有 Loyola大學的法學博士學位，西雅圖大學的護理學學士學位和華盛頓大學的經濟學學士學位。

第45號立法區：Manka Dhingra（偏向民主黨）

Manka Dhingra是Chaya（現為API Chaya）的聯合創始人，Chaya是一家南亞反家庭暴力組織，並在其董事會任職7年。她還是金郡的高級副檢察官。

印裔Dhingra正在尋求連任以繼續她的工作，以確保社會公平、負責任的交通投資、環境保護，並保護我們的孩子的未來。

第47號立法區：Mona Das（偏向民主黨）

圖片來自https://www.electmona.com/

Mona Das表示，她不是「職業政治家。」她第一次受到啟發，並幫助我們的社區成為生活、工作和養家的最佳場所。

Das經營抵押貸款業務，主要與南金郡的首次購房者合作。她擁有Cincinnati大學的心理學學士學位和Presidio研究生院的MBA學位。

州議會眾議員

第32號立法區第1號席位：Cindy Ryu（偏向民主黨）

Cindy Ryu競選連任。她形容自己是小企業主、公立學校、公共交通、環境和消費者保護以及公共安全的堅定擁護者。

當她成為Shoreline的市長時，是美國第一位美籍韓裔女市長。Ryu在Thurston和Lewis的鄉村長大。她和她的丈夫有3個孩子。

第33號立法區第2號席位：Mia Su-Ling Gregerson（偏向民主黨）

Mia Su-Ling Gregerson曾在州眾議院任職兩屆。她以前是SeaTac市議會議員和SeaTac市長，畢業於華盛頓大學。

Mia表示，她的工作重點是基礎知識，支持公立學校，使我們的經濟為家庭服務、改善交通，並確保奧林匹亞負擔您的稅收。

第37號立法區第1號席位：Sharon Tomiko Santos（偏向民主黨）

自1998年以來，Sharon Tomiko Santos一直代表第37個立法區。Sharon在候選人聲明中說：「我致力於改善所有學生的公共教育，創造一個讓每個人受益的經濟，並維護我們的普遍公民權利。我支持為學生和學校提高公平和卓越的努力。我相信採取肯定行動來創造平等機會。」

第41號立法區第2號席位：My-Linh Thai（偏向民主黨）

作為越南的難民，15歲時My-Linh Thai與家人一起移民到華盛頓州。她是表爾威學校董事會主席，華盛頓州立學校董事會協會副主席、醫療保健專業人士和PTSA家長。

畢業於華盛頓大學藥學院。與丈夫和兩個孩子住在表爾威市。

第48號立法區第1號席位：Vandana Slatter（偏向民主黨）

是表爾威市議會前議員、公立學校家長、生物技術和醫療保健專業人士。她曾擔任華州參議員 Maria Cantwell的實習生，並於2007年被州長格萊戈瓦（Christine Gregoire）任命為華盛頓州藥劑局的4年任期。

作為一名美籍印度裔，Slatter在不列顛哥倫比亞大學（British Columbia）獲得藥學學士學位。