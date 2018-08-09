富可敵國的美國四大城市

據美國《商業內幕》網站報導，根據房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）本年六月發佈的財富報告，一些城市的國內生產總值（GDP）將超過很多國家。 到2022年，全球最富有城市的GDP將達到1.8萬億美元。10大最富城市中，將有4個在美國、2個在歐洲，2個在日本，中國的北京和上海將躋身10大最富城市行列。以下介紹富可敵國的美國四大城市：

紐約市 City of New York

簡稱NYC，位於美國紐約州東南部大西洋沿岸，是美國第一大城市及第一大港口，世界第四大城市。

紐約坐擁大紐約都會區的核心地帶，是一座國際化大都市，也是世界上最大的經濟中心之一。2017年，紐約的地區生產總值已達到9007億美元，直接影響著全球的金融、媒體、政治、娛樂以及時尚界。

紐約在商業和金融的方面也發揮著巨大的影響力。紐約的金融區，以曼哈頓下城及華爾街為龍頭，被稱為世界的金融中心，世界500強企業中，有56家總部企業位於紐約。 紐約證券交易所是世界第二大證交所，它曾是最大的交易所，全球市值為15萬億美元，直到1996年它的交易量被納斯達克超過。

紐約時報廣場位於百老匯劇院區樞紐，被稱作「世界的十字路口」，亦是世界娛樂產業的中心之一。曼哈頓的唐人街是西半球最為密集的華人集中地。

洛杉磯 Los Angeles

縮寫為L.A.，簡稱洛城，當地華僑亦稱羅省，是加州第一大城，同時也是美國人口第二大都市，僅次於紐約市。

現在的洛杉磯，已成為美國石油化工、海洋、航天工業和電子業的最大基地，它是美國科技的主要中心之一，擁有科學家和工程技術人員的數量位居全美第一，享有「科技之城」的稱號。近年來，洛杉磯的金融業和商業也迅速發展，數百家銀行在洛杉磯設有辦事處，包括許多著名的國際大財團，以航空工業為主的大型公司都在此設立總部，使得洛杉磯已成為美國境內僅次於紐約的金融中心。

根據世界銀行的數據，2010年大洛杉磯地區GDP達到7706億美元，其中洛杉磯都市區GDP為7357億美元。是美國僅次於紐約的第2大城市經濟體，也是世界上僅次於東京和紐約的第3大城市經濟體。如果將其視為一個獨立的國家，其經濟實力可以在全世界名列第17位，僅次於美國、中國、日本、德國、法國、英國、巴西、意大利、印度、加拿大、俄羅斯、西班牙、墨西哥、韓國、澳大利亞、荷蘭，並且與荷蘭基本持平。

芝加哥 Chicago

是美國僅次於紐約、洛杉磯的第三大都會區。芝加哥地處北美大陸的中心地帶，為美國最重要的鐵路、航空樞紐。芝加哥同時也是美國主要的金融、期貨和商品交易中心之一。自1837年建市以來，經過一百多年的發展，逐漸成為具有世界影響力的大都市之一。

芝加哥也是全球最重要的一個金融中心，是美國第二大商業中心區。有12家財富500強公司的總部設立在此，如芝加哥聯邦儲備銀行、芝加哥股票交易所、芝加哥商品交易所以及紐約商品期貨交易所和道瓊斯指數在列的CME集團等。

該市有12個全球500強的公司總部，以及17個財經500強的公司總部。軍工巨頭波音公司的總部於2001年搬到芝加哥，卡夫食品和麥當勞位於芝加哥的郊區，這三家公司都屬於道瓊斯工業平均指數的30大公司之列，聯合航空總部也位於芝加哥。多個科技和運輸行業在該地的經濟方面佔據比較大的份額。幾個醫藥製造和服務公司的總部位於這裡。通用電氣提供醫療健康服務的部門在該地設有分支機構。伊州和密歇根州為了通過五大湖運輸貨物，以及19世紀以來鐵路的發展使得該地成為美國運輸業的一大中心。

達拉斯 Dallas

是美國第九大城市，達拉斯-沃斯堡機場位是美國南部的航空中心、德克薩斯州最繁忙的機場，也是全美第3繁忙的機場。城市本身就是北美交通和物流要塞交通非常便利。

達拉斯曾獲得《全美經濟增長最快城市》、《全美就業增長最快城市》等殊榮。因此，達拉斯受到了商家的青睞。再加上達拉斯沒有公司或者個人收入所得稅，也無州資產稅，所以吸引了眾多企業和個人來到這個城市。另外，為了鼓勵商業發展，達拉斯推出了眾多優惠政策，比如減稅、退款、無稅港、企業開發區及外貿區等，這讓達拉斯成了個人和企業投資者的最好選擇。

目前達拉斯已經有來自40多個國家的200多家跨國公司總部或者營銷部入駐，還有20多家世界500強名企的總部，眾多中國大型企業如華為和中興等在這裡設立分公司。