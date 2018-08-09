華人夫妻檔成功開發了Tukwila市最高的建築樓

靜雯博客

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開發商李樸本先生（Omar Lee）絕對不會想像到他在2010年買的一塊房產，在經歷了無數的挑戰和繁文縟節後，變成Tukwila市的標誌性建築，這是該市和沿著塔科馬市（Tacoma）的一些城市中最高的建築樓。

金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）曾在7月26日隆重舉行開幕的這個位於223 Andover Park E., Tukwila, WA 98188有19層高的Airmark公寓和Interurban酒店儀式中表示，該項目已「改變了Tukwila市，它是金郡的一個驚人的財產。」康斯坦丁稱讚李樸本的先鋒開拓精神。

李樸本和妻子Christine是這座包括185間酒店客房和371套公寓單元建築物的東主，他們也是肯特市（Kent）長城購物中心（Great Wall Mall）的開發商。李樸本說，這個項目之前屬於Circuit City的物業，成本預算為原來的兩倍，從6,800萬美元增加到1.38億美元。

該建築物通過EB5投資者簽證計劃提供資金。李先生說，這是一個「成功的貸款模式。」該項目共有來自中國、菲律賓、越南、印度尼西亞和香港的160名投資者。李樸本是來自香港的移民，妻子Christine來自中國。

在名義上，EB5申請人被稱為移民投資者。實際上，他們是貸款人，沒有這棟建築物的所有權。李樸本必需在6-8年後還清借貸。由於投資者向美國投資50萬美元，他們將有資格獲得臨時綠卡（永久居留權） 給他們及其家人。目前，Interurban酒店擁有100名員工。

Tukwila被認為是經濟發展的風險區域，如果李樸本是在西雅圖開發這個項目，則每個EB5申請人需要投資的是100萬美元而不是50萬。

李樸本說，當他把錢還給所有的EB5投資者時，他想再附上5,000美元的紅包，這不是利息，而是為了表達EB5貸款投資者，對他支持的感謝和好運。

出乎意料的挑戰

李樸本最初的想法是只建公寓樓。他說：「但建個3-4層的公寓，在經濟上沒有太大的意義。」為了擴展他的想法，於是有了加蓋酒店的概念，但也產生了問題，因為沒有哪個銀行家想為在西雅圖以外的酒店開發商提供資金，銀行家都說：「你應該在西雅圖建酒店。」

他的新酒店旁邊已經有多達6家品牌酒店。Tukwila市人口超過20,000，在該市近10平方英里範圍內的其它地方，是不難見到林立的酒店。

不過李樸本說，同一條街上其它酒店的存在，僅僅反映了市場的實力。他的酒店位於市中心，距離Westfield Southcenter購物中心僅14分鐘步行路程；距西雅圖－塔科馬國際機場、輕軌有2.8英里，也近火車站。現在，比起其它建築物的大小和高度，他的酒店在其它的競爭對手中脫穎而出，且是十分的嶄新耀眼，由於視野高可以俯覽雷尼爾山（Mt. Rainier）。

他改變原先的計劃，決定在Tukwila建造該市第一座高層建築，卻也立即造成了困難。

當需要改變區域劃分時，他不得不經歷許多文書工作和遊說上的繁文縟節，去說服市議會同意他的計劃。

據Tukwila市市長Allan Ekberg稱，雖然該市已經制定了一項有15年歷史的計劃來實施Southcenter周圍的住房密度，但新住房開發的高度僅設置為7-8層。

Ekberg說：「在李樸本的新酒店之前，商場半徑幾乎沒有住房。我們這個地區需要更多住房，我們希望Southcenter成為一個工作、娛樂、購物和生活的地方。李先生的這幢大樓不僅是第一個提供住房的建築，它還是我們這個地區最大、最高的建築。」 Ekberg將Southcenter周圍另外兩個住宅項目的靈感，歸功於是來自李樸本的這個建築。

很少有人會預測金郡的經濟現在如此火爆，特別是在建築行業。李樸本說，許多承包商同時有3個項目進行施工，這與5年前相比，建築成本增加了一倍，甚至增加了兩倍，沒有多少承包商願意承接新工作。

李樸本說，沒有人在施工前能知道需要多少成本。其中之一來說，如這棟建築在初期施工期間，發現是壞土（被污染的土－bad soil），但不能只是把壞土挖出來，而是必需把好土填入地洞。因此不得不加深挖掘填進好土，並鋪設380個鋼樁，用於工程設計以確保施工正確和安全。好土替填壞土造成了額外的500萬美元的透支，並把該項目推遲了5個月。

儘管面臨種種挑戰，但李樸本很高興自己現在是Tukwila市其它開發項目的催化劑。他表示：「我早晚會離開人間，但這棟建築物會很長時間的豎立在此，這是我們的遺產。這個項目改變了其他人的遊戲規則，讓Tukwila市將來有更多的發展和新貌。」欲知詳情請瀏覽：HOTELINTERURBAN.COM / AIRMARKAPARTMENTS.COM