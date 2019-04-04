愚人節不開玩笑 華州多地消費稅再度上調

（本報訊）由4月1日起，華州各地方開始實施全新消費稅率。由於各地需資金支付刑事司法、緊急通信、公共設施、公共安全服務及文化訪問項目，所以此次消費稅上調影響柯克蘭（Kirkland）、塔可瑪（Tacoma）、岸線市（Shoreline）及埃弗雷特（Everett）等多個城市及地區。

華州稅務局給出此次消費稅調整明細：

亞當斯郡（Adams County）上調0.3%，非城市區域、Hatton、Lind、Ritzville及Washtucna調整後為8%，資金用作發展刑事司法及公共安全服務。

阿娜科特斯市（Anacortes）上調0.2%，改為8.7%，用來支持運輸服務。

柯克蘭上調0.1%，改為10.1%，資金用作發展刑事司法及公共安全服務。

塔可瑪上調0.1%至10.2%，將用來開發文化訪問項目。

岸線市上調0.2%，消費稅改為10.2%，資金用來發展運輸服務。

斯諾霍米甚郡（Snohomish County）各大城市及非建制地區（unincorporated areas）均上調0.1%，用以設立應急通訊系統及設備。上調後，非建制地區稅率為9.2%；不再該地公共交通署範圍內的非建制地區稅率為7.8%；受益於公共交通署的非建制地區新稅率為10.4%；受益於公共交通屬，但不在地區交通局範圍內的非建制地區上調後稅率為9%；阿靈頓（Arlington）及斯坦伍德（Stanwood）上調為9.2%；巴瑟爾（Bothell）、布萊爾（Brier）、愛德蒙茲（Edmonds）、Mountlake Terrace及伍德威（Woodway）均調整為10.4%；Darrington、Gold Bar、Granite Falls、Index、史蒂文湖（Lake Stevens）及Sultan上調至9%；埃弗雷特調整至9.8%；不在地方運輸局範圍內的埃弗雷特地區調整為8.4%；林武德（Lynnwood）、 Mill Creek和Mukilteo仍為華州消費稅最高地區，新稅率為10.5%；馬里斯維爾（Marysville）及門羅（Monroe）調整為9.3%；斯諾霍米甚市改為9.2%，其非建制地區改為8.9%。

斯波坎（Spokane）郡受益於公共交通署的城市及非建制地區均上調0.1%，用來發展運輸服務。Airway Heights調整為9.1；Cheney、Liberty Lake、Medical Lake、Millwood、斯波坎及斯波坎河谷（Spokane Valley）上調為8.9%；非建制地區新稅率為9.1%。

瑟斯頓（Thurston）郡受益於公共交通署的城市及非建制地區均上調0.4%，資金將同樣用以發展運輸服務。雷西（Lacey）、奧林匹亞（Olympia）及塔姆沃特（Tumwater）均上調至9.3%；耶姆市（Yelm）上調為9.1%。