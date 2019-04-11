成为民主党史上首位争取总统候选人提名的亚裔人士－－杨安泽

杨安泽(Andrew Yang)是美国近半个世纪以来首个宣布参与总统大选的华裔。

首位亚裔民主党籍总统参选人杨安泽日前拜访纽约美国福建公所时，透露自己上大学前曾在中餐馆担任打杂小弟，他说：「我从一个在中餐馆的打杂小弟，到现在想要竞选美国总统，我希望证明亚裔美国人能在各个领域与其他人竞争。」因此能了解华人在海外打拼的艰辛，并认同华人为美国创造许多就业机会，希望藉由自己的参选，证明亚裔美国人能够在各个领域与其他人竞争，甚至是竞选总统。

杨安泽表示他参选最大的原因之一，就是希望告诉美国主流社会，「移民并非美国的最大危机，而是美国自己本身的技术和发展，成为国家未来发展的最大危机。科技取代人力，让普遍就业机会消失，影响许多仰赖劳工的州和产业，但美国人不愿意承认，最后就把问题怪在移民身上。」

杨安泽说，大部份的美国政客不在乎华人社区，他此次的竞选能够让更多人看到华人力量，证明华人和其他移民和所有的美国人一样都是平等的。

杨安泽在本年1月19日出席洛杉矶台美商会创会39周年活动。他在会上表示，「尽管我是第一个（亚裔参选总统），但选总统本是台美人应该做的事，我们热爱这个国家而且够聪明，能提供多数美国人需要的观点；我父母亲来到这里的原因跟大家一样，为了给下一代更好的生活；我们从这个国家获得了很多，现在国家需要我们。」

竞选政见

在争取2020年美国总统提名时，杨安泽提出的主要竞选目标之一就是提高每个美国成年人的基本收入以应对自动化快速发展而对劳动力市场的挑战。

看到因自动化（automation）带来的失业问题愈来愈严重，以「人性至上（Humanity First）」为竞选口号，宣布争取代表民主党参选2020年美国总统，竞选办公室位于纽约曼哈顿中城。

为预防自动化带来的失业危机，杨安泽提出「全民基本收入」（Universal Basic Income）的政见，亦称「自由红利（Freedom Dividend）」，给每位美国成年人每月1,000美元，予以让市民有金钱负担进修及学习去解决被自动化取代的危机。若落实此计划，每年需要约2兆美元的预算支出；除调整现有的福利预算结构外，杨安泽计划利用征收增值税（value-added tax）等方式，补足资金缺口。

对于曾被评价为「川普的反面」，杨安泽表示，他跟川普也有相同的地方，就是会试着找出问题所在，并想办法去解决，但他的解决方法是顺应时代潮流，而不是像川普一样走回头路。此外，川普认为美国经济的一大挑战是移民问题，杨安泽对此持反对意见称，人工智慧等新科技正在取代人力，不只现在已经发生在制造业上，接下来包括零售业、速食业、电话客服、卡车司机等行业也将面临冲击，「科技才是冲击美国经济的一大挑战，而不是川普所责怪的移民问题。」大多数政治人物没有兴趣谈这些，他们不懂科技、不懂经济，他们不想谈那些他们没有解答的问题，而「这就是我为什么要出来选总统。」

杨安泽表示若他能在今年6月得到2%至3%的支持率，并筹得400万元竞选经费，将可参加民主党辩论，让更多​​人听见亚裔的声音，希望获得民众支持。 （相关报导请看头版新闻)

背景

● 出生日期：1975年1月13日－

● 出生地：美国纽约 Schenectad

● 代表的政党：民主党

●家庭背景

父母均是来自台湾到美国的移民，当二人都在加州大学柏克莱分校研究院就读时相遇。父亲为物理学哲学博士，曾于IBM及通用电气的研究实验室工作，拥有69项专利权。母亲则以统计学硕士学位毕业，随后从事艺术。父母现在住台北，杨安泽几乎每年拜访台湾，并以身为台美人为荣。妻子是伊芙琳杨，他们有2个儿子，分别是6岁和3岁。

●教育过程

中学于新罕布什尔州（New Hampshire）的Phillips Exeter学院就读，于1992年毕业。其后考进Brown大学修读经济及政治学，于1996年成功取得学位。之后到哥伦比亚法学院进修，攻读法律博士学位，于1999年毕业。

●职业生涯

1999年，从哥伦比亚法学院毕业之后在纽约市的达维律师事务所开始他的律师职业生涯。

2000年，离开事务所创办Stargiving.com网站，这家网站是一个与名人相关联的慈善筹款网站。 Stargiving.com起初从投资者手中获得了一些投资，但在2001年关闭。

之后，加入了一家从事医疗保健软件的创业公司——MMF System。他在公司担任副总裁，这是他的第三次就业。在医疗保健软件行业工作4年之后，杨安泽离开了MMF System公司。

随后，他加入了由朋友Zeke Vanderhoek创办的一家小型备考公司——曼哈顿备考。 2006年，杨安泽出任这家公司的首席执行官。在担任曼哈顿备考的首席执行官期间，杨安泽给公司制定的经营策略就是主要针对研究生管理科入学考试提供备考服务。在他的经营之下，曼哈顿备考从最初的5个门店扩展到69个门店，并于2009年12月被卡普兰公司所收购。 2012年，杨安泽辞去该公司的总裁职务。

在曼哈顿备考在2009年年底被收购之后，杨安泽开始致力于建立一个名为《为美国创业》的非营利性奖学金计划。该计划最终于2011年成立，其目的旨在「通过动员美国下一代企业家在美国城市创业来为美国制造就业机会，并为这些创业者提供创造就业所需的技能与资源。」2017年3月，辞去首席运营官一职。

●奖项

2012年获白宫变革领袖奖（White House Champion of Change）

获2015年全球创业精神总统大使奖（Presidential Ambassador of Global Entrepreneurship）