成為民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士－－楊安澤

楊安澤(Andrew Yang)是美國近半個世紀以來首個宣佈參與總統大選的華裔。

首位亞裔民主黨籍總統參選人楊安澤日前拜訪紐約美國福建公所時，透露自己上大學前曾在中餐館擔任打雜小弟，他說：「我從一個在中餐館的打雜小弟，到現在想要競選美國總統，我希望證明亞裔美國人能在各個領域與其他人競爭。」因此能了解華人在海外打拚的艱辛，並認同華人為美國創造許多就業機會，希望藉由自己的參選，證明亞裔美國人能夠在各個領域與其他人競爭，甚至是競選總統。

楊安澤表示他參選最大的原因之一，就是希望告訴美國主流社會，「移民並非美國的最大危機，而是美國自己本身的技術和發展，成為國家未來發展的最大危機。科技取代人力，讓普遍就業機會消失，影響許多仰賴勞工的州和產業，但美國人不願意承認，最後就把問題怪在移民身上。」

楊安澤說，大部份的美國政客不在乎華人社區，他此次的競選能夠讓更多人看到華人力量，證明華人和其他移民和所有的美國人一樣都是平等的。

楊安澤在本年1月19日出席洛杉磯台美商會創會39週年活動。他在會上表示，「儘管我是第一個（亞裔參選總統），但選總統本是台美人應該做的事，我們熱愛這個國家而且夠聰明，能提供多數美國人需要的觀點；我父母親來到這裡的原因跟大家一樣，為了給下一代更好的生活；我們從這個國家獲得了很多，現在國家需要我們。」

競選政見

在爭取2020年美國總統提名時，楊安澤提出的主要競選目標之一就是提高每個美國成年人的基本收入以應對自動化快速發展而對勞動力市場的挑戰。

看到因自動化（automation）帶來的失業問題愈來愈嚴重，以「人性至上（Humanity First）」為競選口號，宣佈爭取代表民主黨參選2020年美國總統，競選辦公室位於紐約曼哈頓中城。

為預防自動化帶來的失業危機，楊安澤提出「全民基本收入」（Universal Basic Income）的政見，亦稱「自由紅利（Freedom Dividend）」，給每位美國成年人每月1,000美元，予以讓市民有金錢負擔進修及學習去解決被自動化取代的危機。若落實此計劃，每年需要約2兆美元的預算支出；除調整現有的福利預算結構外，楊安澤計劃利用徵收增值稅（value-added tax）等方式，補足資金缺口。

對於曾被評價為「川普的反面」，楊安澤表示，他跟川普也有相同的地方，就是會試著找出問題所在，並想辦法去解決，但他的解決方法是順應時代潮流，而不是像川普一樣走回頭路。此外，川普認為美國經濟的一大挑戰是移民問題，楊安澤對此持反對意見稱，人工智慧等新科技正在取代人力，不只現在已經發生在製造業上，接下來包括零售業、速食業、電話客服、卡車司機等行業也將面臨衝擊，「科技才是衝擊美國經濟的一大挑戰，而不是川普所責怪的移民問題。」大多數政治人物沒有興趣談這些，他們不懂科技、不懂經濟，他們不想談那些他們沒有解答的問題，而「這就是我為什麼要出來選總統。」

楊安澤表示若他能在今年6月得到2%至3%的支持率，並籌得400萬元競選經費，將可參加民主黨辯論，讓更多人聽見亞裔的聲音，希望獲得民眾支持。（相關報導請看頭版新聞)

背景

● 出生日期：1975年1月13日－

● 出生地：美國紐約 Schenectad

● 代表的政黨：民主黨

●家庭背景

父母均是來自台灣到美國的移民，當二人都在加州大學柏克萊分校研究院就讀時相遇。父親為物理學哲學博士，曾於IBM及通用電氣的研究實驗室工作，擁有69項專利權。母親則以統計學碩士學位畢業，隨後從事藝術。父母現在住台北，楊安澤幾乎每年拜訪台灣，並以身為台美人為榮。妻子是伊芙琳楊，他們有2個兒子，分別是6歲和3歲。

●教育過程

中學於新罕布什爾州（New Hampshire）的Phillips Exeter學院就讀，於1992年畢業。其後考進Brown大學修讀經濟及政治學，於1996年成功取得學位。之後到哥倫比亞法學院進修，攻讀法律博士學位，於1999年畢業。

●職業生涯

1999年，從哥倫比亞法學院畢業之後在紐約市的達維律師事務所開始他的律師職業生涯。

2000年，離開事務所創辦Stargiving.com網站，這家網站是一個與名人相關聯的慈善籌款網站。 Stargiving.com起初從投資者手中獲得了一些投資，但在2001年關閉。

之後，加入了一家從事醫療保健軟件的創業公司——MMF System。他在公司擔任副總裁，這是他的第三次就業。在醫療保健軟件行業工作4年之後，楊安澤離開了MMF System公司。

隨後，他加入了由朋友Zeke Vanderhoek創辦的一家小型備考公司——曼哈頓備考。2006年，楊安澤出任這家公司的首席執行官。在擔任曼哈頓備考的首席執行官期間，楊安澤給公司制定的經營策略就是主要針對研究生管理科入學考試提供備考服務。在他的經營之下，曼哈頓備考從最初的5個門店擴展到69個門店，並於2009年12月被卡普蘭公司所收購。2012年，楊安澤辭去該公司的總裁職務。

在曼哈頓備考在2009年年底被收購之後，楊安澤開始致力於建立一個名為《為美國創業》的非營利性獎學金計劃。該計劃最終於2011年成立，其目的旨在「通過動員美國下一代企業家在美國城市創業來為美國製造就業機會，並為這些創業者提供創造就業所需的技能與資源。」2017年3月，辭去首席運營官一職。

●獎項

2012年獲白宮變革領袖獎（White House Champion of Change）

獲2015年全球創業精神總統大使獎（Presidential Ambassador of Global Entrepreneurship）