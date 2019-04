日航在西雅圖過去和現在的故事

靜雯博客

27年後,日本航空公司 (簡稱日航–JAL) 重返西雅圖。

當日航於1992年結束西雅圖航線時,大多數人認為是日航本身的問題。2019年3月31日日航開通西雅圖直飛東京(Tokyo)航班。航線由波音787-8執飛,每日往返西雅圖的西塔機場(Sea-Tac)及東京的成田機場(Narita Airport)。今天日航復航,事實上是與西雅圖市有關係。

西雅圖在過去27年中發生的事情是不可想像且有目共睹的,西市的轉變和發展演變成全球市場的黃金機會。即使是日籍棒球運動員鈴木一朗 (Ichiro) 也在塑造西雅圖的命運方面發揮了一定的作用。總部設在這裡的星巴克(Starbucks)、Costco、微軟和亞馬遜已經提升了西雅圖的國際地位。西市擁有世界上最富有的人並沒有什麼壞處,亞馬遜創始人Jeff Bezos稱西雅圖是他的家。毫無疑問,西雅圖已成為許多國際公司尋求發展的的夢想之地。

當日航27年前離開時,西雅圖的經濟在20世紀80年代和90年代經歷了衰退,人口大約有50萬。如今的西雅圖是美國發展最快的城市之一,人口超過750,000,失業率約為3%。

近10年,西雅圖令人興奮的形像不僅吸引了日航,還吸引了其他國際航空公司,這些航空公司在2019年陸續開通了首次從西雅圖飛往其他亞洲國家的航線。日航是第三家提供西雅圖直飛東京的航空公司,其餘兩家分別是達美航空(Delta)及一週7天直飛香港的國泰航空 (Cathay Pacific)。

日航西北地區副總裁山田公正(Kosei Yamada )表示,公司在五、六年前已考慮回歸一事。日航曾表示,好吧!亞馬遜公司就在那裡,我們喜歡去競爭對手的地方。西雅圖港口專員Ryan Calkins在新聞發佈會上表示:「東京是西雅圖第二大國際市場,是商務和休閒旅客的理想目的地。」

日本航空公司於3月31日開始了首次西雅圖至東京的直飛航班。乘坐首航的乘客Allyson Nakayama 對她前往日本大阪的旅行十分興奮。她和六位家人是航班票售罄的乘客,收到紀念禮物,包括登機證。她的家人享受登機的紅地毯待遇。這是 Nakayama 第二次去日本。她說,經濟艙上一次的旅行的票價是2,000美元,這次是1,000美元。

航空公司如何改變戰略

山田公正表示,過去日航在營運西雅圖航線上沒賺錢,所以公司不得不暫停。他解釋說,其中一個原因是過去飛機的設計不是為了飛更遠距離。因此在與其他城市連線前,必需在西雅圖停留作為中轉站。

山田公正補充說, 現在,Dreamliner787 飛機已經改進,因此日航可以飛得更遠,包括從日本到舊金山、洛杉磯、聖地亞哥、波士頓和芝加哥的直飛航班。

日航現在可以從一個城市連接到另一個城市,這些路線的日子結束了,現在可以從一個樞紐站直接連接到另一個樞紐站。這不僅是生存的關鍵,也是國際航空公司繁榮的關鍵。

西雅圖港西雅圖- 塔科馬國際機場 (Seattle-Tacoma Airport of the Port of Seattle) 高級經理Kazue Ishiwata 表示,日航現在與過去完全不同了,當年要從一個城市飛到另一個城市是無法直線飛抵的。日航現在正與國內和國際航班連在一起,採一條龍的經營方式。一旦乘客到達東京,日航就可以將乘客連接到亞洲其他城市。此外,從日本飛來的乘客,日航通過美國航空公司的合作夥伴關係,可將乘客直接轉飛到其他美國城市,目前日航合作的夥伴包括大規模航空公司阿拉斯加航空 (AlaskaAir) ,和較小規模的美國航空公司(American Airlines)。

Ishiwata表示,今天,日本客戶的國際航線以西雅圖為終點站的只佔1/3,而其他的乘客會經由 機場容易快捷地轉機到其他美國境內城市。她說:「這是一個新趨勢,一趟班機的乘客可以有多達20個連接點。許多人甚至不在西雅圖停留,就直接轉機了。」

這就是為什麼Sea-Tac近年的增長速度是爆炸性的,就像服用生長激素一樣的快速成長。在2016年,Sea-Tac國際旅客增加了10%以上的每日流客量,增加了12家新的國際航空公司,每年約有4,950萬乘客通過Sea-Tac,這個數字還正在不斷地上升。

日本航空公司過去常常在西雅圖駐紮幾名員工。現在,日航西雅圖辦事處只有17名員工,包括銷售業務和貨物處理,其餘的工作則外包。Ishiwata表示,當日航每天只有一次航班時,僱用大量員工是不可行的,因此外包才是正確的經營方法。

西雅圖與日本的關係

西雅圖與日本存在幾個有趣的因素,使西雅圖更接近日本。3年前,我在靠近日本長崎 (Nagasaki) 的一個小鎮購物。鞋店的推銷員問我:「你從哪裡來?」

「西雅圖。」我回答道。

「啊! 鈴木一朗( Ichiro )…..,」他笑著說。

日籍棒球明星鈴木一朗2001年首次為西雅圖水手隊效力,後來轉入洋基隊(Yankees)旗下,之後再回到水手隊。美國職棒大聯盟開幕第2戰本年3月在日本東京巨蛋(Tokyo Dome)球場登場,鈴木一朗在此場比賽中宣佈28年棒球生涯正式畫下句點。作為日本的英雄,一朗使西雅圖成名。 Ishiwata讚美一朗在提升西雅圖的「知名度」方面作出的貢獻。在他效力水手隊的這些年,許多日本旅行團和遊客會飛來西雅圖並預訂了親眼目睹他比賽的入場票。

從歷史上看,與其他西海岸城市如舊金山和洛杉磯相比,西雅圖是距離日本最近的港口和通往美國的門戶。山田公正表示,早在20世紀50年代,日本人就乘坐著舊遊輪前往西雅圖進入美國。西雅圖也是日本移民通過美國關的第一站。因此西雅圖於1957年與日本神戶(Kobe) 建立姐妹城市的關係也就不足為奇了。神戶是最早與西雅圖締結為姐妹的城市,神戶港也是西雅圖港的姐妹港。60多年來兩者關係更見緊密加強。我是 1994 年與前州長Mike Lowry 和前市長 Norm Rice 一同出訪神戶的94名代表團成員之一,當時出訪人數是創紀錄的。

西雅圖是一座創新城市

Ishiwata表示,總部位於西雅圖的所有新成功企業,在稱為翡翠城的西雅圖,包括亞馬遜、星巴克、微軟、Costco和阿拉斯加航空公司等都認為西市是一個創新型城市。星巴克在日本開設了1200多家店舖。幾家成功的初創企業都來自西雅圖和表爾威,屬於大西雅圖的一部份。

Ishiwata說:「西雅圖是個重要的城市,城市不斷發展出新的構思和注入新的企業,好咖啡和好酒,給生活在這裡的人們一幅美好的畫面。」是的,華盛頓州生產自己的葡萄酒,其中一些甚至在國際比賽中擊敗了法國人的品牌。

Yamada 表示,日航這次重返西雅圖在營運上已在賺錢了,平均每班容客量186名的飛機中,有180名乘客,每週七天不間斷飛往西雅圖,反之亦然。在過去每週兩班機,日航採用 B747-LR 型客機,可容納 380 個座位,平均乘客人數約為 230人。這次日航重返西雅圖,不僅對日本航空公司來說是個好消息,而且好處也涉及所有的相關方,特別是我們西雅圖的 SeaTac 機場,也因日航的復航業務更加蒸蒸日上。