要在西雅圖設領事館 需全方位著手 看看印度社區如何推動 領事館駐地在西雅圖

靜雯博客

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前言：很多華人都認為在西雅圖或華州的周邊城市為什麼不設置中國領事館，向旅居美國的中國公民或僑民提供領事服務及幫助。就因為沒有領事館，因此在簽証等問題上，大家必需到舊金山申請或由旅行社代辦，這些年來總領館也派官員專程來西雅圖，擇日為大家辦理簽証等事宜，但往往是排長龍大隊卻仍不能如期辦理。 大家要知道，要在他國設置領事館，取決於美中雙方高層（如國務院）的協定和同意，不是民間也不是社區呼籲就一蹴可及，牽涉到雙方國家的利益、政經關係、互惠友好，以及當地社區及人民的表現或需求等條件，經過考慮和商榷才能定案，這是個需要經年累月的努力和溝通。 我們介紹此文，就是要讓讀者們知道，印度領館在西雅圖的設置，是經過了許多年、經過了許多人的努力、以及印裔社區茁壯成長及對社區貢獻等的集大成，才有了今天的成果。我們華人社區在西雅圖乃至華州的表現顯然不如印度社區，大家需奮起直追，或許來日就能在西雅圖設置中國領事館，造福我們的華人社區了。 備註：根據1815年維也納會議上通過的《關於外交人員等級的章程》，外交代表分為三類，即大使、公使和代辦，因此外交代表機構也對應為大使館、公使館和代辦處三級。另外不屬於前三類的為領事館，主要處理領務與商務事宜。 領事館與外交機構相似， 但並不等同。領事館主要處理個人與商務事宜。駐外領事通常派駐在一國首都以外的地區，通常是大城市以及國人經常前往、僑民聚居的城市。如英國駐美大使總館設在華盛頓，而領事館則設在洛杉磯、紐約與休斯敦等地，所以一個國家在美國可以多於一個領事館的設置。

大家可能認為美國是世界上最大的民主國家，實際上並非如此。世界上最大的民主國家是擁有12億人口的印度，該國在1966年選出了第一位女總理 Indira Gandhi、2007年選出第一位女總統Pratibha Patil，遠遠領先美國。

3月23日印度總領事Sanjay Panda在歷史與工業博物館（MOHAI）舉行的招待會上，提到了過去多年來，能在西雅圖設領事館的歷史事實，有60多人參加，其中包括政界和社區領袖。

印度總領事館駐紮在舊金山，這次是總領事Sanjay Panda首訪問西雅圖，訪問的時機對印度社區來說是恰合時宜。印度社區在華州已成為一個成氣候的壯大社區，社區中人才濟濟，包括：華盛頓州於2016年選舉Pramila Jayapal為國會議員，她是第一位在國會任職的印度裔美國人；在華州的立法機構中，有Manka Dhingra及Mona Das今年早些時候擔任州參議員、Vandana Slatter自2017年起擔任州代表。在商業領域中，微軟首席執行長Satya Nadella是印度裔；在教育領域中，華盛頓大學高級職員Vikram Jandhyala已為華盛頓州的400家初創企業提供諮詢服務。

根據人口普查數據，目前有大約10萬印度裔美國人居住在大西雅圖地區，且人數還在上升。

Panda表示他「對社區印象非常深刻。」自2009年底以來，華州的印度社區部份由Debadutta Dash領導，他是華盛頓州印度貿易關係行動委員會（WASITRAC）聯合主席。這些年來他及其他許多人長期努力，但仍難獲得在表爾威或西雅圖設置印度領事辦事處的機會，歷史的事實發展如下：

最初在2011年，印度政府決定選擇亞特蘭大而不是西雅圖為領事館時，西雅圖的印度社區存有的希望破滅。

直到在2013 年， 印度大使Nirupama Rao在西雅圖宣佈，政府已批准在西雅圖設立領事館。大約一年左右，印度總統 Narendra Modi造訪美國，並在國會宣佈西雅圖被選中設立領事辦公室。

到2017年，印度政府官員將聯合廣場（Union Square）視為其未來領事館的所在地，表爾威希望落空，之所以選在聯合廣場是因為其他外國領事館大都已位於西雅圖市中心。

大家要知道，任何新的領事館設置都需要美國和印度政府之間的雙邊協議。根據Panda的說法，他的政府一直在做所有工作，並長期等待美方的放行綠燈。他說他敦促「社區向國務院施加壓力」，而Japayal也一直在向聯邦政府做工作。新辦事處不僅服務於華盛頓州，還服務於阿拉斯加州、愛達荷州、蒙大拿州和俄勒岡州（Alaska, Idaho, Montana and Oregon）。

國會議員Adam Smith與Panda一致認為，在華盛頓州設置領事館很重要，應該在此有一個辦公室。Dash表示：「我們需要找出原因，社區需要推動。」他不知道當初印度新領事館一直沒有得到國務院批准的真正原因。

Panda還表示，印度和美國之間的關係是歷史性的，印度的自由運動（Freedom Movement）最初是在20世紀初在加利福尼亞引發的。

Panda作為外交官多年來一直是大使職位，服務於世界各地，包括約旦（Jordan）、法國、馬來西亞、中國、東京、西西里島（Sicily）和舊金山。

在此次活動中， 歷史與工業博物館還宣佈，印第安美國塑造國家（Indian Americans Shape the Nation）展覽將於2020年11月至1月期間在該館舉行，由Smithsonian亞太裔美國中心和 Smithsonian學會旅遊展覽服務中心共同創建。