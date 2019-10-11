早前統計調查資料顯示，西雅圖一般家庭平均中位年收入逹到九萬三千逾元，日前人口普查再宣佈二Ｏ一八年華州瑟馬米什市成為當今全美最富有城市，家庭平均中位年收入是十八萬三千零三十八元，是全國平均數六萬二千元的三倍，更是貧窮四人家庭二萬五千餘元年收入的七倍多。

究竟這些數字是反映生活實況，表示大家活得更富有更開心，還是越來越吃力越窮困？別忘記所有中位平均數都是一個對比，意味一半是富庶或更好；而另一半是稍遜或更差。

大家不要奇怪為何本地大富豪居住的城市沒有入選，因為調查準則祗包括六萬五千人的城市，如麻沙島祗有二萬五千餘人口，微軟蓋茨居住的麥地那就祗有三千多人聚居。

基本上統計數字對超級富人是絲毫沒有影響，生活指數如何升幅上落基本上不會妨疑他們過活。至於低收入家庭或生活在貧窮線以下的市民，大部份能享受政府恩惠，符合申請福利及補貼，生活還是可以過得去的。

但收入徘徊在中位數附近的中產家庭來說應該是生活最受折磨的族群。從獲取社會照顧⻆度來說，他們是生活吃力，錢不夠與富鬥，也因為錢多而無法與窮敵；生活質素卻早卡在中產水平，衣吃住行都走上中高檔次，消費開支可能與收入未能成正比。隨著本地的生活指數日漸提升，中產們想活得富庶，可能要真要很會算才能繼續過上安逸攀富的日子。