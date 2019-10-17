福佈斯全美400富豪榜單公佈 華州10人入榜 3人進前10

（本報訊）近日，福佈斯（Forbe）日前公佈2019年度最新全美前400富豪名單，華州共計10人入榜，其中更有3人闖進前10。

榜單顯示，富豪們相較去年財富總額再度上升，400人總財產較一年前上漲2%。排在榜單首位的毫無意外的是亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos），以1,140億美元總身價穩居榜首。同樣來自華州的微軟（Microsoft）創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）緊隨其後，以1,060億美元身價位列第2。另一位成為全美10大富豪之一的華州人是微軟前首席執行官史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer），總身價為517億美元，位列榜單第9。

此外，剛與首富貝佐斯正式離婚的麥肯基·貝佐斯（Mackenzie Bezos）一躍上榜，分得25%亞馬遜股權的她成為全美第15大富豪，總資產也高達339億美元。

除此4人外，華州其餘上榜的6名富豪分別為：星巴克（Starbucks）前首席執行官霍華德·舒爾茨（Howard Schultz），總資產47億美元，居第145位；投資理財專家費雪（Ken·Fisher），總資產38億美元，居第195位；電子遊戲維爾福公司（Valve Corporation）聯合創始人紐維爾（Gabe Newell），總資產35億美元，居第239位；微軟領導研發辦公軟件Office的軟件構架師西蒙尼（Charles Simonyi），以總身價34億美元位列第250；太陽眼鏡及服飾公司Oakley Inc.創始人及設計師詹姆斯·簡納德（James Jannard），總身價為28億美元，位列第306；水產公司Trident Seafoods聯合創始人恰克·班德朗（Chuck Bundrant）資產為21億美元，列於該榜第370位。